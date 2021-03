Paragone le suona a Sileri: “Siete degli incapaci, dove ci volete portare?” (Di lunedì 8 marzo 2021) Gianluigi Paragone contro Pierpaolo Sileri, il sottosegretario alla Salute che da settimane, ormai, invoca il ricorso a nuove chiusure e restrizioni nei confronti degli italiani, posizione condivisa da tanti esponenti di un governo Draghi che si muove esattamente nella direzione del Conte bis. Durante la trasmissione Non è L’Arena condotta da Massimo Giletti, in onda su La7, il fondatore di Italexit non le ha mandate a dire, puntando il dito contro un Sileri che cercava di difendere le scelte dell’esecutivo sul fronte sanitario e una campagna di vaccinazione partita come peggio non si potrebbe, tra ritardi e caos nella distribuzione delle dosi ai vari Stati Ue. Sileri aveva messo le mani avanti spiegando: “Se ho poche dosi, nel rispetto del protocollo le lascio in frigo per garantire la seconda ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 8 marzo 2021) Gianluigicontro Pierpaolo, il sottosegretario alla Salute che da settimane, ormai, invoca il ricorso a nuove chiusure e restrizioni nei confrontiitaliani, posizione condivisa da tanti esponenti di un governo Draghi che si muove esattamente nella direzione del Conte bis. Durante la trasmissione Non è L’Arena condotta da Massimo Giletti, in onda su La7, il fondatore di Italexit non le ha mandate a dire, puntando il dito contro unche cercava di difendere le scelte dell’esecutivo sul fronte sanitario e una campagna di vaccinazione partita come peggio non si potrebbe, tra ritardi e caos nella distribuzione delle dosi ai vari Stati Ue.aveva messo le mani avanti spiegando: “Se ho poche dosi, nel rispetto del protocollo le lascio in frigo per garantire la seconda ...

