Morti da vaccino anti-Covid? La propaganda no-vax e la totale assenza di prove (Di lunedì 8 marzo 2021) Michela Foderini è morta improvvisamente a causa di un arresto cardiaco. Conosciuta come fotografa e appassionata di podismo, l’annuncio del decesso viene riportato su articoli come quello di Perugia24.net del 26 febbraio 2021, ma a renderla nota a un pubblico più vasto sono stati alcuni no-vax alla ricerca di decessi da vaccino anti Covid-19 per supportare le loro teorie di complotto. Michela, infatti, aveva ricevuto entrambe le dosi e questo è bastato per scatenare le fantasie degli antivaccinisti. I no-vax, intenzionati a cercare più prove possibili a sostegno della loro narrativa, hanno trovato due post Facebook di Michela in cui annunciava la somministrazione di entrambe le dosi di vaccino anti Covid-19. Ma c’è un problema: la data delle ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 marzo 2021) Michela Foderini è morta improvvisamente a causa di un arresto cardiaco. Conosciuta come fotografa e appassionata di podismo, l’annuncio del decesso viene riportato su articoli come quello di Perugia24.net del 26 febbraio 2021, ma a renderla nota a un pubblico più vasto sono stati alcuni no-vax alla ricerca di decessi da-19 per supportare le loro teorie di complotto. Michela, infatti, aveva ricevuto entrambe le dosi e questo è bastato per scatenare le fantasie deglivaccinisti. I no-vax, intenzionati a cercare piùpossibili a sostegno della loro narrativa, hanno trovato due post Facebook di Michela in cui annunciava la somministrazione di entrambe le dosi di-19. Ma c’è un problema: la data delle ...

