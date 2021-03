Lockdown nei weekend | l’ipotesi della nuova stretta è all’orizzonte

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il governo Draghi si prepara ad una settimana di vertici e decisioni.di unneisembra essere prossima. Al centroquestione varianti, la necessità di nuove strette Continua a preoccupare la questione delle varianti del Covid-19, sempre più diffuse e contagiose. Per questo, il governo Draghi si prepara ad una lunga settimana di vertici e di decisioni da prendere. Tra le possibili strette da adottare, sembra cheneiinizi a prendere forma concreta. La necessità è quella di rafforzare le misure di contenimento, ma di ufficiale non c’è ancora nulla. Qualora dovesse essere assunta la decisione, laarriverebbe proprio a a pochi giorni dalla firma del nuovo Dpcm firmato da Mario Draghi ...

Circa un mese fa il governatore dell'Emilia - Romagna Stefano Bonaccini aveva proposto una zona arancione nazionale, ma ora si potrebbe ricorrere a un lockdown nei fine settimana per scongiurare un peggioramento. Che hanno avuto maggiori problemi sul lavoro perchè occupate nei settori economici più colpiti, e non solo durante il lockdown totale, dovendosi anche fare carico della chiusura delle scuole. In Italia la situazione epidemiologica sta peggiorando ed il Governo valuta di anticipare il coprifuoco di 2 o 3 ore.