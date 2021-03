Le clamorose rivelazioni di Meghan: “A Palazzo preoccupati dal colore della pelle di Archie. Ho pensato al suicidio” (Di lunedì 8 marzo 2021) L’anteprima dell’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey per la CBS. La Duchessa: “A Palazzo preoccupati dal colore della pelle di Archie”. Sono iniziate a circolare le prime parole dell’attesissima intervista di Harry e Meghan con Oprah Winfrey. Un’intervista destinata a creare qualche imbarazzo alla Famiglia Reale, anche perché solo nell’anteprima dell’intervista Meghan ne racconta di ogni, squarciando il velo che circonda il Palazzo. Le anticipazioni dell’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey “Incinta, si preoccupavano della pelle di Archie . La pelle scura del nascituro Archie sarebbe stata la ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021) L’anteprima dell’intervista di Harry ea Oprah Winfrey per la CBS. La Duchessa: “Adaldi”. Sono iniziate a circolare le prime parole dell’attesissima intervista di Harry econ Oprah Winfrey. Un’intervista destinata a creare qualche imbarazzo alla Famiglia Reale, anche perché solo nell’anteprima dell’intervistane racconta di ogni, squarciando il velo che circonda il. Le anticipazioni dell’intervista di Harry ea Oprah Winfrey “Incinta, si preoccupavanodi. Lascura del nasciturosarebbe stata la ...

