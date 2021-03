Lazio | problemi fisici per Immobile | gioca con un infortunio da mesi

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 marzo 2021) Cirosenza gol: l’attaccante non segna da cinque giornate di campionato con la. Il problema, però, è fisico A segno da cinque partite in campionato, Cironon sta vivendo un momento facile anche e soprattutto a causa di alcuni. L’attaccante biancoceleste ha un’infiammazione al tendine d’Achille ormai da qualche mese, che lo sta limitando parecchio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Il problema si ripercuote anche sul polpaccio: come rivela il Corriere dello Sport, questo fastidio lo sta costringendo a sottoporsi ad iniezioni di antidolorifico. Gli scatti, dunque, sono limitati. Leggi su Calcionews24.com