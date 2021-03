In Basilicata i papà tornano in sala parto (Di lunedì 8 marzo 2021) POTENZA – Le mamme non saranno più sole nel momento del parto. Da oggi, in tutti gli ospedali della Basilicata, è ripristinato l’accesso nelle sale parto ai papà o agli accompagnatori, dopo che lo stesso era stato limitato alle sole partorienti e al personale medico, quale ulteriore misura per contenere la diffusione della malattia pandemica e fronteggiare l’emergenza sanitaria. Lo ha annunciato oggi l’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza. L’accesso alle sale parto ai papà o a un accompagnatore scelto dalla futura mamma, dovrà essere sottoposto a screening e protetto. “Consapevoli che il parto è un momento straordinario nella vita delle mamme – ha detto il direttore dell’azienda ospedaliera, Giuseppe Spera – la presenza dei papà in sala parto rappresenta una procedura scevra da rischi se ben condotta. L’accesso in sala travaglio sarà consentito ad un unico accompagnatore o accompagnatrice che potrà accedere solo a seguito dei controlli mirati alla sicurezza dei pazienti e operatori. Al personale tutto è demandato il compito di sorvegliare tutte le fasi del percorso di assistenza, dal momento del triage fino al post-partum, a tutela della salute delle future mamme, dei lori bimbi e di tutti gli operatori sanitari stessi”. Leggi su dire (Di lunedì 8 marzo 2021) POTENZA – Le mamme non saranno più sole nel momento del parto. Da oggi, in tutti gli ospedali della Basilicata, è ripristinato l’accesso nelle sale parto ai papà o agli accompagnatori, dopo che lo stesso era stato limitato alle sole partorienti e al personale medico, quale ulteriore misura per contenere la diffusione della malattia pandemica e fronteggiare l’emergenza sanitaria. Lo ha annunciato oggi l’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza. L’accesso alle sale parto ai papà o a un accompagnatore scelto dalla futura mamma, dovrà essere sottoposto a screening e protetto. “Consapevoli che il parto è un momento straordinario nella vita delle mamme – ha detto il direttore dell’azienda ospedaliera, Giuseppe Spera – la presenza dei papà in sala parto rappresenta una procedura scevra da rischi se ben condotta. L’accesso in sala travaglio sarà consentito ad un unico accompagnatore o accompagnatrice che potrà accedere solo a seguito dei controlli mirati alla sicurezza dei pazienti e operatori. Al personale tutto è demandato il compito di sorvegliare tutte le fasi del percorso di assistenza, dal momento del triage fino al post-partum, a tutela della salute delle future mamme, dei lori bimbi e di tutti gli operatori sanitari stessi”.

