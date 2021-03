“Ha sbagliato, non doveva succedere”. Sanremo 2021, hanno atteso la fine del festival per attaccare Amadeus: “Mi scuso personalmente” (Di lunedì 8 marzo 2021) Sanremo 2021, proseguono le dichiarazioni furiose dei Pooh. Uno spazio dedicato alla memoria del compianto Stefano D’Orazio, venuto a mancare per un grave malattia lo scorso novembre. Un vuoto incolmabile nel cuore dei componenti della storica band italiana, che a detta di molti meritava di essere ‘riempito’ con un omaggio dedicato al batterista nel corso del festival della musica italiana. È accaduto tutto dopo la serata del grande finale, quando i Pooh si sono resi conto che tra un’esibizione e l’altra non è stata rispettata la scaletta. A rivelarlo, Red Canzian, che ha così affermato a AdnKronos: “È stata una cosa orrenda, davvero molto brutta. Sapevamo che doveva esserci questo omaggio e siamo rimasti molto male quando non l’abbiamo visto. Perché credo che Stefano D’Orazio meritasse quel ricordo. In cinque serate ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021), proseguono le dichiarazioni furiose dei Pooh. Uno spazio dedicato alla memoria del compianto Stefano D’Orazio, venuto a mancare per un grave malattia lo scorso novembre. Un vuoto incolmabile nel cuore dei componenti della storica band italiana, che a detta di molti meritava di essere ‘riempito’ con un omaggio dedicato al batterista nel corso deldella musica italiana. È accaduto tutto dopo la serata del grande finale, quando i Pooh si sono resi conto che tra un’esibizione e l’altra non è stata rispettata la scaletta. A rivelarlo, Red Canzian, che ha così affermato a AdnKronos: “È stata una cosa orrenda, davvero molto brutta. Sapevamo cheesserci questo omaggio e siamo rimasti molto male quando non l’abbiamo visto. Perché credo che Stefano D’Orazio meritasse quel ricordo. In cinque serate ...

