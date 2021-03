Ghoulam sarà operato in giornata dal professor Mariani (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo le prime indiscrezioni di Sky sull’esito degli esami strumentali effettuati oggi dal terzino del Napoli Fauzi Ghoulam, a seguito dell’infortunio riporta nella gara di ieri contro il Bologna, arriva la conferma della rottura del crociato sinistro. Il difensore sarà operato già oggi dal professor Mariani. Il calciatore è assistito dal medico sociale, Raffaelle Canonico Per questa stagione, dunque, Ghoulam sarà fuori, il Napoli potrebbe ritrovarlo per il prossimo mese di agosto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo le prime indiscrezioni di Sky sull’esito degli esami strumentali effettuati oggi dal terzino del Napoli Fauzi, a seguito dell’infortunio riporta nella gara di ieri contro il Bologna, arriva la conferma della rottura del crociato sinistro. Il difensoregià oggi dal. Il calciatore è assistito dal medico sociale, Raffaelle Canonico Per questa stagione, dunque,fuori, il Napoli potrebbe ritrovarlo per il prossimo mese di agosto. L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Ghoulam sarà ULTIM'ORA - Rottura del legamento crociato per Ghoulam ... l'infortunio procuratosi ieri contro il Bologna è più serio del previsto, difatti il difensore sarà sottoposto ad un'operazione. Lontano dalla fortuna Faouzi Ghoulam dovrà fare i conti con la ...

Calcio: Napoli, per Ghoulam rottura del crociato, sarà operato oggi 'Ghoulam, assistito dal responsabile dello Staff Medico azzurro Dott. Canonico, verrà operato dal Professor Mariani oggi stesso a Villa Stuart'.

Calcio: Napoli, per Ghoulam rottura del crociato, sarà operato oggi 'Ghoulam, assistito dal responsabile dello Staff Medico azzurro Dott. Canonico, verrà operato dal Professor Mariani oggi stesso a Villa Stuart'.