Fra le ipotesi meno attività fisica, modifiche nella dieta e più pc e tablet (Di lunedì 8 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 8 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Giornaleditalia : Fra le ipotesi meno attività fisica, modifiche nella dieta e più pc e tablet - GiorgioMerletti : @krishnadeltoso @GasbarroCecilia @ArcaIncubatore @MadeinItalyfor @ImSophiaPLMS Sarei curioso di sapere quanti sono… - il_piccolo : Aggressione a Rupingrande, le indagini puntano su una decina di ragazzi. Avevano trascorso il pomeriggio in una vic… - PaoloITA67 : @borghi_claudio Per me questi sono dei pazzi pericolosi! Un gruppo di medici fra cui non figurano virologi prende d… - MastrocinqueAle : RT @CampaniaCia: L'ipotesi di annullamento di 60milioni di #cartelle maturate fra il 2000 e il 2015 incontra il parere favorevole del Presi… -