Dl Sostegno, Reddito di cittadinanza rifinanziato per un miliardo (Di lunedì 8 marzo 2021) È in arrivo questa settimana il decreto Sostegno, il maxi provvedimento che dovrebbe attingere dai 32 miliardi di scostamento di bilancio autorizzati dal parlamento, per finanziare i ristori alle imprese e le nuove misure per assistere lavoratori e famiglie. Il decreto dovrebbe contenere aiuti per circa nove miliardi e mezzo. Tra le indiscrezioni delle ultime ore, emergono due novità importanti: il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza con un miliardo di euro, e la proroga del Reddito di emergenza dalle due alle quattro mensilità. Le due questioni sarebbero state al centro dell'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il Ministro del lavoro Andrea Orlando e il titolare dell'economia Daniele Franco.

