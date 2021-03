Covid, ministero: via libera a vaccino AstraZeneca per gli over - 65 (Di lunedì 8 marzo 2021) Via libera del ministero della Salute all'utilizzo del vaccino anti - Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i 65 anni di età. Lo prevede la circolare firmata dal direttore della Prevenzione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 marzo 2021) Viadeldella Salute all'utilizzo delanti -dianche nei soggetti sopra i 65 anni di età. Lo prevede la circolare firmata dal direttore della Prevenzione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Via libera del ministero della Salute all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i… - repubblica : ?? Covid, via libera al vaccino AstraZeneca anche per gli over 65: ecco la circolare del ministero della Salute - SkyTG24 : Il Ministero della Salute dà il via libera al vaccino AstraZeneca per gli over-65 - occhio_notizie : Un passo importante nella lotta alla pandemia - AnnaMar19130070 : RT @repubblica: ?? Covid, via libera al vaccino AstraZeneca anche per gli over 65: ecco la circolare del ministero della Salute https://t.co… -