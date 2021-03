Cisl Roma-Rieti | nei nostri comparti donne in prima linea

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 marzo 2021)– “Quest’anno come non mai, lesono state in: parlo delle tantissime lavoratrici che rappresentiamo. Parliamo di addette al pulimento e sanificazione, di cassiere, commesse, addette alla ristorazione, ai pubblici esercizi, agli alberghi e alla vigilanza, alle colf e badanti, alle operatrici turistiche, alle farmaciste: persone di cui conosciamo da vicino le difficolta’. I numeri parlano chiaro, la maggioranza dei contagi da Covid colpisce il mondo femminile, che spesso lavora al pubblico e a cui e’ ancora purtroppo affidato la maggior parte del lavoro di cura di bambini, persone anziane e non autosufficienti”. E’ quanto dichiara il Segretario Generale della Fisascat-diCapitale e, Stefano Diociaiuti. Diociaiuti aggiunge poi che ...