(Di lunedì 8 marzo 2021) Brutta notizia in casa: è venuta a mancare ladelPep. Ecco ildeldi Massimo Cellino Brutta notizia in casala mamma delPep. La nota della società. «Calcio esprime le più sentite condoglianze a Pepper ladell’amata. Tutto ilsi stringe attorno alcatalano per la grave perdita convinto che da oggi, lassù, avrà una tifosa in più. Animo Pep, juntos somos más fuertes». Leggi su Calcionews24.com

sportface2016 : #Brescia, scomparsa la madre del tecnico #Clotet. Il cordoglio del club lombardo

Brutta notizia in casa Brescia: è venuta a mancare la madre del tecnico Pep Clotet. Ecco il cordoglio del club di Massimo Cellino ...Lutto in casa Brescia: il tecnico Pep Clotet ha perso la madre. A dare l'annuncio è stato il club bresciano in una nota: "Brescia Calcio esprime le più sentite condoglianze a Pep Clotet per la scompar ...