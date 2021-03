Bocconi e Axa, un lab per frenare la she-cession (Di lunedì 8 marzo 2021) (Adnkronos/Labitalia) - Secondo il World economic forum, prima della crisi pandemica, il 31,4% del divario medio di genere nel mondo nel 2020 deve ancora essere colmato. Per eliminare questo gap e raggiungere gli obiettivi dell'agenda per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite del 2030, l'evidenza empirica indica che le politiche pubbliche e l'aumento della leadership femminile sono fondamentali. Senza cambiamenti sostanziali delle attuali politiche, l'uguaglianza di genere non sarà raggiunta per altri 99,5 anni. In tempo di Covid-19, inoltre, a pagare gli effetti della crisi economica sono soprattutto le donne che hanno visto ulteriormente aggravarsi la loro posizione rispetto a quella degli uomini. Le dimensioni più critiche sono le opportunità economiche e l'empowerment politico, in cui solo il 58% e il 23% del divario è stato rispettivamente colmato. E' questo il contesto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) (Adnkronos/Labitalia) - Secondo il World economic forum, prima della crisi pandemica, il 31,4% del divario medio di genere nel mondo nel 2020 deve ancora essere colmato. Per eliminare questo gap e raggiungere gli obiettivi dell'agenda per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite del 2030, l'evidenza empirica indica che le politiche pubbliche e l'aumento della leadership femminile sono fondamentali. Senza cambiamenti sostanziali delle attuali politiche, l'uguaglianza di genere non sarà raggiunta per altri 99,5 anni. In tempo di Covid-19, inoltre, a pagare gli effetti della crisi economica sono soprattutto le donne che hanno visto ulteriormente aggravarsi la loro posizione rispetto a quella degli uomini. Le dimensioni più critiche sono le opportunità economiche e l'empowerment politico, in cui solo il 58% e il 23% del divario è stato rispettivamente colmato. E' questo il contesto che ...

Advertising

fisco24_info : Bocconi e Axa, un lab per frenare la she-cession: Secondo il World economic forum, prima della crisi pandemica, il… - ASEFIBrokers : #Bocconi e #AXA uniscono le forze per frenare la She-cession | AsefiBrokers | - Affaritaliani : AXA e Bocconi: nasce un lab per frenare la She-cession e il Gender Gap -