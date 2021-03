Badante muore nell'incendio di una casa a Battipaglia: ha salvato due anziani (Di lunedì 8 marzo 2021) Una donna bulgara di 57 anni morta a seguito di un incendio divampato questa mattina in un abitazione di via Padova a Battipaglia (Salerno) . La vittima lavorava come Badante alle dipendenze di due ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 8 marzo 2021) Una donna bulgara di 57 anni morta a seguito di undivampato questa mattina in un abitazione di via Padova a(Salerno) . La vittima lavorava comealle dipendenze di due ...

Advertising

Marialuisamean1 : ?????? Salerno, badante bulgara muore in un incendio: prima aveva salvato due anziani - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Battipaglia, #Badante muore in un #Incendio: ha prima salvato 2 #Anziani -… - anteprima24 : ** #Badante muore in #Incendio in casa dopo aver salvato due anziani ** - Monica734322417 : RT @MediasetTgcom24: Salerno, badante bulgara muore in un incendio: prima aveva salvato due anziani #Salerno - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Salerno, badante bulgara muore in un incendio: prima aveva salvato due anziani #Salerno -