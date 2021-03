AstraZeneca, von der Leyen: «Ricevuto meno del 10% delle dosi stabilite» (Di lunedì 8 marzo 2021) Stop all'export dei vaccini AstraZeneca fuori dall'Ue: lo annuncia la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in un'intervista ad un gruppo ristretto di media... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 8 marzo 2021) Stop all'export dei vaccinifuori dall'Ue: lo annuncia la presidente della Commissione europea Ursula von der, in un'intervista ad un gruppo ristretto di media...

