Alba Parietti | confessione choc | “Sono stata molestata da un amico” – VIDEO

Advertising

trash_italiano : Ho bisogno del cartonato di Alba Parietti. #Sanremo2021 - Giada21333831 : RT @Iry___: Comunque io un po' mi vergogno di aver conosciuto Alba Parietti solo perché mamma di Francesco Oppini però GRAZIE FRANCI PERCHÉ… - NiccMattiAlEmma : RT @twentyyearsgold: LIVELLO EGO : ALBA PARIETTI CHE REPOSTA SE STESSA #tzvip - fenji83 : RT @twentyyearsgold: LIVELLO EGO : ALBA PARIETTI CHE REPOSTA SE STESSA #tzvip - ileanariparbel6 : RT @gildazorzistan1: Se Alba Parietti dice che sono amici dentro e fuori noi muti, perché è così. #SOVIP #TZVIP #Viperissimo #nonelaorlando… -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

La rivelazione della soubrette su Rai Due, nel programma di Milo ...'Sono stata molestata, ma non ho mai avuto il coraggio di raccontarlo a nessuno': la rivelazione choc arriva danello studio di Ore 14 su Rai 2. 'Non ho mai trovato il coraggio di confessarlo neanche a me stessa - ha detto a Milo Infante - . I dati che conosciamo non sono veri. Se ogni donna ...Alba Parietti, confessione choc: “Sono stata molestata da un amico”. Uno dei volti più conosciuti della Tv italiana ne ha parlato su Rai 2 Giornata speciale a “Ore 14” su Rai 2. Nella trasmissione ...La vita di Alba Parietti non è mai stata tutta rose e fiori. La soubrette si è lasciata andare ad una confessione inedita a Ore 14, il programma che Milo Infante conduce su Rai Due. La madre di France ...