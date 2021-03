Verona-Milan 0-2, Tiziano Crudeli esulta per una vittoria fondamentale (VIDEO) (Di domenica 7 marzo 2021) Tiziano Crudeli esulta per la vittoria del Milan a Verona. Il giornalista tifoso dei rossoneri, dopo la mezza delusione di mercoledì, può tornare a gioire per un successo del Diavolo al Bentegodi, campo solitamente ostico per questa squadra. Su 7 Gold a Diretta Stadio grande gioia per Crudeli, ecco il VIDEO con la partita commentata in diretta dal telecronista tifoso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021)per ladel. Il giornalista tifoso dei rossoneri, dopo la mezza delusione di mercoledì, può tornare a gioire per un successo del Diavolo al Bentegodi, campo solitamente ostico per questa squadra. Su 7 Gold a Diretta Stadio grande gioia per, ecco ilcon la partita commentata in diretta dal telecronista tifoso. SportFace.

AntoVitiello : #Ibrahimovic appena arrivato a Verona, nell'hotel che ospita il #Milan per stare accanto alla squadra in un momento delicato - AntoVitiello : #Milan, esami in corso per #Rebic per conoscere l'entità del problema fisico che gli farà saltare la partita contro il #Verona - AntoVitiello : #Milan, #Ibrahimovic domani sarà a Verona vicino alla squadra come da programma - giornaleradiofm : Serie A: Milan vince 2-0 a Verona, Crotone batte 4-2 il Toro: (ANSA) - ROMA, 07 MAR - Il Milan vince 2-0 a Verona e… - notizie_milan : Verona-Milan, Krunic a Sky: “Abbiamo dimostrato di essere una famiglia” -