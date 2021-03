Svizzera | al referendum anti-burqa vince il ' No' nei luoghi pubblici

(Di domenica 7 marzo 2021) Il 52 per cento degli elettori svizzeri si sono pronunciati a favore del divieto del velo. Scrutinati 19 Cantoni sui 22

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera referendum

Leggi anche Laal voto per vietare il burqa nei luoghi pubblici Per Governo e Parlamentoera eccessivo Il Governo e la maggioranza del Parlamento federale si erano opposti a ......proprio voto alquesta domenica 7 marzo. Mentre l'uso della mascherina è diventata una realtà costante e obbligatoria a causa dell'emergenza coronavirus, questo fine settimana la...grazie ad esponenti legati all'Udc - il partito sovranista svizzero maggioritario al Parlamento Federale - l'offensiva contro burqa e niqab che, oggi, con un referendum, ha convinto una sia pure ...Il referendum 'Sì al divieto di dissimulare il proprio viso' , o iniziativa anti-burqa, come è stata chiamata, vuole vietare la dissimulazione del volto negli spazi pubblici ed è stata promossa da num ...