Serie A | Mancini lancia in orbita Champions la Roma Genoa ancora un ko

SkySport : ROMA-GENOA 1-0 Risultato finale ? ? #Mancini (24’) ? SERIE A – 26^ giornata ?? - OptaPaolo : 6 - Sei degli 11 gol realizzati in Serie A da Gianluca Mancini sono arrivati con un colpo di testa. Alato. #SerieATIM #RomaGenoa - Gazzetta_it : #SerieA, #RomaGenoa 1-0: decide il #gol di #Mancini al 24' - ParmaLiveTweet : Serie A, Roma di misura sul Genoa: decide una zuccata di Mancini - RaiNews : Ai giallorossi basta un goal di testa di Mancini nel primo tempo -

90' + 5 - Fine partita 90' + 1 - Il Genoa preme alla ricerca del pareggio: Cristante anticipa Zappacosta, Criscito prova da fuori area: ma la palla termina alta sopra la traversa 89' - Cinque minuti ...La Roma batte 1 - 0 il Genoa nell'anticipo delle 12.30 della 26ª giornata diA. Alla squadra di Fonseca basta la rete dial 24', arrivata sugli sviluppi di un corner battuto da Pellegrini. Con questo risultato, i giallorossi salgono al quarto posto in classifica, ...Decide il difensore a metà del primo tempo con uno stacco perfetto su corner di Pellegrini. Palo di Villar nella ripresa. La squadra di Fonseca resta a 2 punti dai bianconeri ...Nell’anticipo delle 12:30 la Roma vince contro il Genoa per 1-0. Una gara ruvida e non semplice per i giallorossi, che sbloccano la gara al 24' con il colpo di testa dell’ex difensore della Fiorentina ...