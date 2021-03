Sanremo 2021, la gioia dei Måneskin: “Quattro anni fa suonavamo per strada, ora faremo i palazzetti” (Di domenica 7 marzo 2021) L’augurio di Meta: «Portate l’Eurovision in Italia». Colapesce e Dimartino e Willie Peyote: «Brutto non ricevere i premi della critica sul palco». Fedez e l’endorsement di Chiara Ferragni: «Cosa vi aspettavate da una moglie?» Leggi su lastampa (Di domenica 7 marzo 2021) L’augurio di Meta: «Portate l’Eurovision in Italia». Colapesce e Dimartino e Willie Peyote: «Brutto non ricevere i premi della critica sul palco». Fedez e l’endorsement di Chiara Ferragni: «Cosa vi aspettavate da una moglie?»

