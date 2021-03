Milly assiste gli anziani sempre più soli al tempo del Covid | “In punta di piedi”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 marzo 2021) “All’inizio c’è un po’ di paura a farci entrare, ma poi non ci fanno più uscire”. Inizia così il racconto di Mylena Aristolao, operatrice sociosanitaria bergamasca al lavoro con la Cooperativa Serena di Bergamo, all’interno della coprogettazione dei servizi alla domiciliarità del Comune di Bergamo e Ambito 1 e dei consorzi Solco Città Aperta e Ribes. Lei è una delle cinque storie di donne a cui noi di Bergamonews vogliamo rendere omaggio in occasione dell’8 marzo: la festa delle donna. Storie di donne guerriere, eroine del quotidiano, coraggiose, forti che, nonostante le difficoltà della vita, rimangono in. Testimonianze di donne reali e normali protagoniste di questa pandemia che ci tiene su un filo sospeso da oltre un anno e che ha comportato radicali cambiamenti nella vita di tutti i cittadini bergamaschi (e non solo). In Europa, dei 49 milioni di persone ...