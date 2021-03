LUISA RANIERI | Ecco perchè non è andata a Sanremo 2021 (Di domenica 7 marzo 2021) LUISA RANIERI, attualmente in tv con Le Indagini di Lolita Lobosco, non è stata presente al Festival di Sanremo nonostante, inizialmente, il suo nome fosse tra le papabili co-conduttrici. LUISA RANIERI: perché non è stata presente a Sanremo 2021 A dare l’ufficialità in merito all’assenza di LUISA RANIERI a Sanremo 2021 ci ha pensato a fine febbraio Fanpage, che ha specificato che l’attrice napoletana, sulla base di quanto rivelato da alcune fonti vicine alla testata, non sarebbe stata presente al Festival (esattamente com Giorgia, il cui nome era stato fatto per la rosa degli ospiti musicali). Per la cantante romana, che ha vinto nel 1995, si parlava di un’esibizione con Ornella Vanoni, che ha poi ... Leggi su giornal (Di domenica 7 marzo 2021), attualmente in tv con Le Indagini di Lolita Lobosco, non è stata presente al Festival dinonostante, inizialmente, il suo nome fosse tra le papabili co-conduttrici.: perché non è stata presente aA dare l’ufficialità in merito all’assenza dici ha pensato a fine febbraio Fanpage, che ha specificato che l’attrice napoletana, sulla base di quanto rivelato da alcune fonti vicine alla testata, non sarebbe stata presente al Festival (esattamente com Giorgia, il cui nome era stato fatto per la rosa degli ospiti musicali). Per la cantante romana, che ha vinto nel 1995, si parlava di un’esibizione con Ornella Vanoni, che ha poi ...

Advertising

Nicholas_Dls00 : Nuova puntata di #lolitalobosco con #luisaranieri Commenta in tempo reale qui? - IdaLa56 : RT @bubinoblog: LOLITA LOBOSCO: LUISA RANIERI ALLE PRESE CON GLI 'SPAGHETTI ALL'ASSASSINA'. RAZ DEGAN GUEST STAR - RaiperilSociale : #7marzo alle 21.25 su @RaiUno e @RaiPlay un nuovo episodio della serie 'Le indagini di #LolitaLobosco' con Luisa R… - EnricoRigoli : @SkinnyGio Luisa Ranieri in lolita lo bosco che tempo che fa oppure netflix - sherrybua : luisa ranieri napoletana che interpreta una barese per me è appropriazione culturale -