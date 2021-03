Lucia, donna del calcio: «Servono più tutele» (Di domenica 7 marzo 2021) Lucia Di Guglielmo, 23 anni, capitana delle Empoli Ladies (serie A), azzurra della Nazionale di calcio femminile di Milena Bertolini, racconta la sua storia e i suoi progetti. Una vita tra il pallone e gli studi per la magistrale in chimica. E l’impegno per la parità di diritti nello sport Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 7 marzo 2021)Di Guglielmo, 23 anni, capitana delle Empoli Ladies (serie A), azzurra della Nazionale difemminile di Milena Bertolini, racconta la sua storia e i suoi progetti. Una vita tra il pallone e gli studi per la magistrale in chimica. E l’impegno per la parità di diritti nello sport

