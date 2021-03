Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Atalanta (Di domenica 7 marzo 2021) Domani sera a San Siro si chiude la 26a giornata di Serie A, alle 20.45 si affrontano Inter e Atalanta. Dopo i sei successi di fila in Serie A l’Inter non vuole più fermarsi e Antonio Conte dovrebbe confermare al 100% la squadra che ha vinto a Parma, con un solo ballottaggio: quello tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, stavolta è l’argentino in vantaggio per affiancare Romelu Lukaku in attacco. Per Gasperini Sportiello è in vantaggio su Gollini tra i pali, mentre in difesa Toloi e Romero sono sicuri di una maglia da titolare. Da valutare Djimsiti, in caso di forfait c’è Palomino. In mediana pochissimi dubbi, attacco formato da Zapata e uno tra Ilicic e Muriel. Ecco le probabili scelte dei due tecnici: Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) Domani sera a San Siro si chiude la 26a giornata di Serie A, alle 20.45 si affrontano. Dopo i sei successi di fila in Serie A l’non vuole più fermarsi e Antonio Conte dovrebbe confermare al 100% la squadra che ha vinto a Parma, con un solo ballottaggio: quello tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, stavolta è l’argentino in vantaggio per affiancare Romelu Lukaku in attacco. Per Gasperini Sportiello è in vantaggio su Gollini tra i pali, mentre in difesa Toloi e Romero sono sicuri di una maglia da titolare. Da valutare Djimsiti, in caso di forfait c’è Palomino. In mediana pochissimi dubbi, attacco formato da Zapata e uno tra Ilicic e Muriel. Ecco lescelte dei due tecnici:(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; ...

