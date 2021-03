Iraq, Papa Francesco prega fra le macerie della guerra: “Colpiti da una tempesta disumana” (Di domenica 7 marzo 2021) Ultimo giorno del viaggio di Papa Francesco in Iraq, oggi domenica 7 marzo. Il pontefice si è recato a Mosul, nel nord del Paese. Mosul è una città che è stata completamente devastata da anni di guerra e di terrorismo dell’Isis. Letteralmente in mezzo alle macerie, da un palco allestito in una piazza fra i palazzi sventrati, il Papa ha pregato per le vittime dei conflitti armati (la foto è tratta dall’account Twitter di Vatican News). “La fraternità è più forte del fratricidio” “Qui a Mosul le tragiche conseguenze della guerra e delle ostilità sono fin troppo evidenti – ha detto Francesco -. Com’è crudele che questo Paese, culla di civiltà, sia stato colpito da una tempesta così ... Leggi su velvetmag (Di domenica 7 marzo 2021) Ultimo giorno del viaggio diin, oggi domenica 7 marzo. Il pontefice si è recato a Mosul, nel nord del Paese. Mosul è una città che è stata completamente devastata da anni die di terrorismo dell’Isis. Letteralmente in mezzo alle, da un palco allestito in una piazza fra i palazzi sventrati, ilhato per le vittime dei conflitti armati (la foto è tratta dall’account Twitter di Vatican News). “La fraternità è più forte del fratricidio” “Qui a Mosul le tragiche conseguenzee delle ostilità sono fin troppo evidenti – ha detto-. Com’è crudele che questo Paese, culla di civiltà, sia stato colpito da unacosì ...

