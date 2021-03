Inter | Conte | “Match contro l’Atalanta lo vinceremo se attaccheremo meglio di loro”

(Di domenica 7 marzo 2021) Domani alle 20:45 l'sarà impegnatal'Atalanta nella gara valida per la 26.a giornata di Serie A. In vista della sfida del Meazza Antonioha risposto alle domande dei giornalisti collegati.Domani sarà lo stra i migliori attacchi, per quanto riguarda la difesa, si può parlare più che di reparto di una grande fase difensiva per la sua squadra?Penso che ogni squadra debba avere un giusto equilibrio tra fase difensiva e offensiva, coinvolgere tutti i giocatori in entrambe le fasi e farne capire l’importanza, così si possono ottenere ottimi risultati, detto questo penso che domani la partita la vincerà chi riuscirà ad attaccare.Tatticamente è questa la sfida più difficile?Sicuramente è difficile perché affrontiamo una squadra che crea grandi problemi a tutti, in Champions e ...

Milano, 7 marzo 2021 – Festa della Donna di passione per l'Inter che giocherà nel Monday night contro l'Atalanta. Uno scoglio duro e difficile per gli uomini di Conte al termine della settimana da tre ...