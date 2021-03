Intanto Tianwen-1

(Di domenica 7 marzo 2021) La sonda cinese ha progressivamente aggiustato l'orbita attorno a Marte e sta scattando splendide immagini ad alta risoluzione, in vista dell'atterraggio di maggio..

