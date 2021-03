Il “modello cinese” di lotta alla povertà (Di domenica 7 marzo 2021) Dalle riforme economiche del 1978 a oggi, cioè in poco più di 30 anni, la Cina ha sollevato dalla povertà estrema oltre 850 milioni di persone, 770 dei quali residenti nelle aree rurali. Si tratta di una cifra enorme, certificata dai dati della Banca Mondiale e che non ha eguali nella storia dell’umanità. In termini InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 7 marzo 2021) Dalle riforme economiche del 1978 a oggi, cioè in poco più di 30 anni, la Cina ha sollevato destrema oltre 850 milioni di persone, 770 dei quali residenti nelle aree rurali. Si tratta di una cifra enorme, certificata dai dati della Banca Mondiale e che non ha eguali nella storia dell’umanità. In termini InsideOver.

