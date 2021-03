Genoa, Marroccu: Siamo sulla strada giusta per la salvezza» (Di domenica 7 marzo 2021) Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida con la Roma Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida con la Roma. PARTITA – «La partita l’abbiamo preparata in maniera aggressiva perché è l’unico per difendersi contro il grande calcio della Roma». TURNOVER – «Abbiamo una rosa numerosa e di valore L’allenatore ha fatto delle scelte sulle tre partite ed è tutto sotto controllo». salvezza – «Non è tempo di bilanci, noi Siamo proiettati per centrare l’obiettivo a maggio. La strada è quella giusta». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Il direttore sportivo delFrancescoha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida con la Roma Il direttore sportivo delFrancescoha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida con la Roma. PARTITA – «La partita l’abbiamo preparata in maniera aggressiva perché è l’unico per difendersi contro il grande calcio della Roma». TURNOVER – «Abbiamo una rosa numerosa e di valore L’allenatore ha fatto delle scelte sulle tre partite ed è tutto sotto controllo».– «Non è tempo di bilanci, noiproiettati per centrare l’obiettivo a maggio. Laè quella». Leggi su Calcionews24.com

