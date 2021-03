Fiorentina-Parma 3-3 | Prandelli | “Commisso arrabbiato? Ma non mettiamo in mezzo ste voci”

Leggi su sportface

(Di domenica 7 marzo 2021) “? Ma chesono? L’hai sentito tu? Nonulteriori tensioni, garantisco cheè statoaltre volte ma non oggi. Nessuno è contento, ma non mi sembra corretto buttar inle. Se fosse davveroavrebbe chiamato prima noi”. E’ un Cesaremolto polemico quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport e critica il modo in cui il conduttore Alessandro Bonan stava parlando del fatto che il presidentefosse particolarmente adirato per questo pareggio contro la penultima in classifica. Dopo3-3, a ogni modo, il tecnico dei viola non perde la ...