Basket, Coppa Italia A1 femminile 2021: Schio batte la Virtus Bologna e va in finale (Di domenica 7 marzo 2021) La Famila Wuber Schio vince per 73-69 la semifinale di Coppa Italia A1 femminile 2021 contro la Virtus Segafredo Bologna. Grande avvio delle V nere, che sul campo di casa della Segafredo Arena impostano una solida difesa che mette in difficoltà le venete. Le Orange però trovano in fretta la chiave del gioco e chiudono in vantaggio il primo periodo, per poi allungare nella ripresa fermando i tentativi di recupero delle avversarie. Schio accede dunque alla finale del torneo, dove incontrerà l’Umana Reyer Venezia, che nell’altra semifinale ha superato per 87-73 la Passalacqua Ragusa. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – La Virtus Bologna ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) La Famila Wubervince per 73-69 la semidiA1contro laSegafredo. Grande avvio delle V nere, che sul campo di casa della Segafredo Arena impostano una solida difesa che mette in difficoltà le venete. Le Orange però trovano in fretta la chiave del gioco e chiudono in vantaggio il primo periodo, per poi allungare nella ripresa fermando i tentativi di recupero delle avversarie.accede dunque alladel torneo, dove incontrerà l’Umana Reyer Venezia, che nell’altra semiha superato per 87-73 la Passalacqua Ragusa. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – La...

Advertising

sportface2016 : #Basket | #CoppaItalia A1 femminile 2021, #Schio batte la #VirtusBologna e va in finale: la cronaca del match - corriereag : Basket B1: la Fortitudo Agrigento batte anche Bernareggio e si qualifica per la Coppa Italia - Corriere Agrigentino… - radiortm : Basket. Ragusa cede a Venezia nella semifinale di coppa Italia - - d_fantini : Questa volta la Reyer Venezia non riesce a imbrigliare Milos Teodosic, e il remake dei quarti di Coppa Italia sorri… - SportinRomagna : Basket, Unieuro Forlì: 6 anni fa il trionfo in Coppa Italia #sportinromagna #pallacanestro #SerieA2OldWildWest… -