Amadeus riapre la porta: “Io e Fiorello anche l’anno prossimo a Sanremo? Vediamo” (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo aver annunciato che non ci sarà un Amadeus-ter, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo – a sorpresa – riapre la porta all’ipotesi di guidare la kermesse canora anche nel 2022. Il colpo di scena è arrivato nel mezzo della conferenza stampa finale, nella tarda mattinata di oggi, domenica 7 marzo 2021: l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, chiede ad Amadeus e Fiorello di fare marcia indietro rispetto alla decisione presa e quindi fare anche il prossimo anno il Festival di Sanremo. Amadeus non respinge la proposta: “Sono stati due anni straordinari”, risponde davanti ai giornalisti. “Tutto parte sempre dall’idea, se c’è l’idea di procede. Ne parliamo, ... Leggi su tpi (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo aver annunciato che non ci sarà un-ter, il direttore artistico e conduttore del Festival di– a sorpresa –laall’ipotesi di guidare la kermesse canoranel 2022. Il colpo di scena è arrivato nel mezzo della conferenza stampa finale, nella tarda mattinata di oggi, domenica 7 marzo 2021: l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, chiede addi fare marcia indietro rispetto alla decisione presa e quindi fareilanno il Festival dinon respinge la proposta: “Sono stati due anni straordinari”, risponde davanti ai giornalisti. “Tutto parte sempre dall’idea, se c’è l’idea di procede. Ne parliamo, ...

