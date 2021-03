Umberto Tozzi, l’attacco del figlio: “Dice falsità su mia madre, lei non rubò i suoi soldi. Per anni lui non si è fatto vedere” (Di sabato 6 marzo 2021) Una vicenda familiare delicata, piena di punti ancora da chiarire e che ha visto al centro Nicola Armando Tozzi, il figlio che il cantante Umberto ha avuto dall’ex compagna Serafina Scialò (i due sono fidanzati dal 1979 fino al 1985) e per la quale aveva scritto brani come “Gloria” e “Stella stai“. In una intervista a Il Corriere della Sera Umberto Tozzi ha raccontato, che è stata proprio Serafina – trovata morta in casa a 63 anni il 17 gennaio scorso a Udine – a impedirgli di vedere il figlio e a creargli non pochi problemi economici. Su questi ultimi due punti il 36enne Nicola ha risposto sempre al Corriere. “Avrei preferito che mio padre non parlasse ai giornali di questioni di famiglia. Ha detto cose false e mia madre non può più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Una vicenda familiare delicata, piena di punti ancora da chiarire e che ha visto al centro Nicola Armando, ilche il cantanteha avuto dall’ex compagna Serafina Scialò (i due sono fidanzati dal 1979 fino al 1985) e per la quale aveva scritto brani come “Gloria” e “Stella stai“. In una intervista a Il Corriere della Seraha raccontato, che è stata proprio Serafina – trovata morta in casa a 63il 17 gennaio scorso a Udine – a impedirgli diile a creargli non pochi problemi economici. Su questi ultimi due punti il 36enne Nicola ha risposto sempre al Corriere. “Avrei preferito che mio padre non parlasse ai giornali di questioni di famiglia. Ha detto cose false e mianon può più ...

