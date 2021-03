Tutto su Bars, l’app di Facebook per aspiranti rapper (Di sabato 6 marzo 2021) Facebook si è buttato sulla musica rap: la società di Mark Zuckerberg ha lanciato l’app Bars dedicata agli aspiranti rapper. Il team di ricerca e sviluppo di Facebook ha annunciato il rilascio di un’applicazione – per ora disponibile ad accesso limitato negli Usa su dispositivi iOS – in cui gli utenti creano e condividono versi rap sopra basi musicali professionali. I creator possono scegliere tra centinaia di musiche con ritmi differenti, quindi scrivere i propri testi e infine registrare un video da postare su un social network non dissimile da TikTok. Per permettere a tutti di provare a rappare, settando le impostazioni a livello principiante Bars può suggerire automaticamente le rime mentre gli utenti scrivono i testi. A coloro che si contrassegnano come ... Leggi su wired (Di sabato 6 marzo 2021)si è buttato sulla musica rap: la società di Mark Zuckerberg ha lanciatodedicata agli. Il team di ricerca e sviluppo diha annunciato il rilascio di un’applicazione – per ora disponibile ad accesso limitato negli Usa su dispositivi iOS – in cui gli utenti creano e condividono versi rap sopra basi musicali professionali. I creator possono scegliere tra centinaia di musiche con ritmi differenti, quindi scrivere i propri testi e infine registrare un video da postare su un social network non dissimile da TikTok. Per permettere a tutti di provare a rappare, settando le impostazioni a livello principiantepuò suggerire automaticamente le rime mentre gli utenti scrivono i testi. A coloro che si contrassegnano come ...

