(Di sabato 6 marzo 2021) Luceverdenon trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi scorrevole quindi regolare la circolazione sulle principali arterie dell’hinterland capitolino nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare mentre perintenso Ci sono code lungo la Prenestina e sulla Casilina rispettivamente in corrispondenza di Colle Prenestino e tra una Borgata Finocchio e la Borghesiana abbiamo dei lungo via della Magliana dell’autostrada-fiumicino fino a Piazza Meucci rallentamenti sono legati alla chiusura della stessaFiumicino tra lucido Liana Trastevere Le Tre Fontane e ciò comporta per chi proviene da Fiumicino è dal raccordo anulare l’uscita obbligatoria proprio allo svincolo Magliana Trastevere a coloro che Provenendo da Fiumicino sono diretti verso l’euro come alternativa suggeriamo di immettersi sulla ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-03-2021 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Viale Pietro De Coubertin, traffico rallentato altezza Piazza Appollodoro #luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 11:17 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-03-2021 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

Ilproveniente da Norcia/SS685 e diretto a Foligno potrà immettersi sulla SS3 Flaminia in direzionee invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Spoleto. Il completamento di questa ......e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane non molto il...PESCARA, 06 MAR - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze del Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Gran Sasso e salvo imprevisti, dalle ore 22:00 dei giorni 8, ...Preoccupati i residenti della zona Porcareccia per la bretella all'autostrada: intervengono il sindaco Bartozzi e Progetto Montemarciano ...