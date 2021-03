The Witcher di Netflix: Nenneke e il tempio di Melitele nella stagione 2? (Di sabato 6 marzo 2021) Secondo alcuni rumor, nella seconda stagione del serial Netflix di The Witcher, vedremo la nota sacerdotessa Nenneke e il tempio di Melitele, decisamente noti sia ai lettori dei romanzi che ai giocatori della serie di Action RPG di CD Projekt Red. A lanciare la notizia è Redanian Intelligence, sito specializzato sulla serie, che aggiunge alcuni dettagli e specula anche sui nomi dei possibili nuovi interpreti nel telefilm. Il tempio di Melitele è stato citato nel terzo episodio della prima stagione, e sebbene non sia confermata la sua apparizione nella seconda, sarebbe assolutamente plausibile. La sua sacerdotessa capo, Nenneke, sarebbe chiaramente il primo personaggio da prendere in ... Leggi su eurogamer (Di sabato 6 marzo 2021) Secondo alcuni rumor,secondadel serialdi The, vedremo la nota sacerdotessae ildi, decisamente noti sia ai lettori dei romanzi che ai giocatori della serie di Action RPG di CD Projekt Red. A lanciare la notizia è Redanian Intelligence, sito specializzato sulla serie, che aggiunge alcuni dettagli e specula anche sui nomi dei possibili nuovi interpreti nel telefilm. Ildiè stato citato nel terzo episodio della prima, e sebbene non sia confermata la sua apparizioneseconda, sarebbe assolutamente plausibile. La sua sacerdotessa capo,, sarebbe chiaramente il primo personaggio da prendere in ...

Advertising

Asgard_Hydra : The Witcher Stagione 2: personaggi noti ai fan saranno parte della serie, report - - Eurogamer_it : #TheWitcher: #Nenneke e il tempio di #Melitele nella stagione 2? - CaputoItalo : TEMPORARY STORE SINCE 2013 : Il guardiano degli innocenti. The Witcher. Vol. 1 ... - stefanodonno75 : TEMPORARY STORE SINCE 2013 : Il guardiano degli innocenti. The Witcher. Vol. 1 ... - GianlucaOdinson : The Witcher 2 potrebbe introdurre un personaggio amatissimo dai fan -