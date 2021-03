Terni, sul treno senza mascherina: 'Devo bere'. Poi minaccia il capotreno, 30enne italiana multata (Di sabato 6 marzo 2021) Momenti di tensione sul : una donna senza per tutta la tratta ferroviaria, da a , ha minacciato il che le chiedeva di indossare il dispositivo di protezione. Nei guai una italiana 30enne, residente ... Leggi su leggo (Di sabato 6 marzo 2021) Momenti di tensione sul : una donnaper tutta la tratta ferroviaria, da a , hato il che le chiedeva di indossare il dispositivo di protezione. Nei guai una, residente ...

