“Si è rotto lo sterzo” | camion contro l’entrata di un negozio

(Di sabato 6 marzo 2021) Lonon risponde più ai comandi del conducente:, con un carico di legname, si sfracelladi un, per fortuna, chiuso Avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche l’indicente verificatosi ieri pomeriggio sulla ex Statale 36 a Calco: un 45enne al volante di un articolato carico di legna si è schiantatol’ingresso del locale di un parrucchiere. “Non funzionava più loe non sono più riuscito a girare”, ha raccontato ai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lecco e ai volontari del distaccamento di Merate, accorsi prontamente sul luogo dell’incidente, il conducente del mezzo pesante, preoccupato più di aver travolto qualche passante che per se stesso. Fortunatamente in quel momento non transitava ...

Ultime Notizie dalla rete : rotto sterzo

"Non funzionava più lo sterzo e non sono più riuscito a girare", ha raccontato, preoccupato di aver investito qualche passante più che per se stesso. Invece fortunatamente in quel momento non transitava nessuno.