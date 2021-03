Sanremo 2021, la classifica dei Big alla quarta puntata (Di sabato 6 marzo 2021) Con la somma dei voti espressi dalla giuria della Sala Stampa, della giuria Demoscopica e di quella dell’Orchestra, la classifica provvisoria della quarta serata del Festival di Sanremo vede ancora una volta in cima Ermal Meta, ma con diversi stravolgimenti nelle altre posizioni. A guardarsi il secondo posto, a sorpresa, è infatti Willie Peyote con la sua Mai dire mai (La locura), seguito da Arisa con Potevi fare di più. Subito fuori dal podio seguono Annalisa, data per favorita la prima sera, i Maneskin, che hanno recuperato tantissime posizioni nel corso delle serate, e Irama che, da essere quasi escluso, si trova negli ultimi due giorni nella parte alta della classifica. Leggi su vanityfair (Di sabato 6 marzo 2021) Con la somma dei voti espressi dalla giuria della Sala Stampa, della giuria Demoscopica e di quella dell’Orchestra, la classifica provvisoria della quarta serata del Festival di Sanremo vede ancora una volta in cima Ermal Meta, ma con diversi stravolgimenti nelle altre posizioni. A guardarsi il secondo posto, a sorpresa, è infatti Willie Peyote con la sua Mai dire mai (La locura), seguito da Arisa con Potevi fare di più. Subito fuori dal podio seguono Annalisa, data per favorita la prima sera, i Maneskin, che hanno recuperato tantissime posizioni nel corso delle serate, e Irama che, da essere quasi escluso, si trova negli ultimi due giorni nella parte alta della classifica.

