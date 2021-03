Sanremo 2021 | il monologo di Zlatan Ibrahimovi? | «Il fallimento è parte del successo»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 7 marzo 2021) L’iniziale senso di smarrimento, la terza persona utilizzata in maniera impropria, ha presto ceduto il passo alla comprensione. All’emozione, quasi. Zlatan Ibrahimovi?, l’abito scuro, ha sceso le scale di Sanremo per pronunciare un monologo breve, efficace. «Tutti conoscevano già Zlatan, prima di questo Festival. Perché è venuto qui, allora? Perché a Zlatan piacciono le sfide, l’adrenalina», ha cominciato il campione del Milan. «Io ho giocato 945 partite, ne ho vinte tante, non tutte. Ho vinto undici scudetti, ma ne ho anche perso qualcuno. Sono Zlatan anche senza vincere tutte le partite. Sono Zlatan, quando vinco e quando perdo. Qualche rigore è andato male», la presa di coscienza, «Ma il fallimento non è il contrario del successo, è una sua parte».