Sanremo 2021, brutta sorpresa per Fiorello: “Ho avuto terrore” (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo 2021, Fiorello esce allo scoperto. Spiacevole situazione per il conduttore. “Ho avuto terrore”, ammette quest’oggi. Spettacolare, fondamentale e unico nelle sue caratteristiche: Fiorello si dimostra un big anche in questa 71esima edizione del festival di Sanremo. La spalla che tutti i conduttori vorrebbero, bravo nei tempi, nei modi e capace di risolvere in diretta L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 6 marzo 2021)esce allo scoperto. Spiacevole situazione per il conduttore. “Hoterrore”, ammette quest’oggi. Spettacolare, fondamentale e unico nelle sue caratteristiche:si dimostra un big anche in questa 71esima edizione del festival di. La spalla che tutti i conduttori vorrebbero, bravo nei tempi, nei modi e capace di risolvere in diretta L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - IgnarahWannabe : RT @chrisxdarren: “Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e i loro fan monopolizzano Twitter durante la quarta serata di Sanremo 2021.” Una ser… - senardik : Sanremo 2021 - Colapesce e Dimartino cantano 'Musica leggerissima' -