Quante persone sono morte in Italia nel 2020 (Di sabato 6 marzo 2021) Secondo i dati ISTAT, 100.526 in più rispetto alla media dei cinque anni precedenti, anche per effetto della pandemia Leggi su ilpost (Di sabato 6 marzo 2021) Secondo i dati ISTAT, 100.526 in più rispetto alla media dei cinque anni precedenti, anche per effetto della pandemia

Advertising

ilpost : Quante persone sono morte in Italia nel 2020 - lucabeng : RT @ilpost: Quante persone sono morte in Italia nel 2020 - hmqxvcn : RT @ilpost: Quante persone sono morte in Italia nel 2020 - stefano_bastia : RT @ilpost: Quante persone sono morte in Italia nel 2020 - aperru1 : RT @ilpost: Quante persone sono morte in Italia nel 2020 -