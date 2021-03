Primo gol di Llorente con la maglia dell’Udinese (al Sassuolo) – VIDEO (Di sabato 6 marzo 2021) Llorente è tornato al gol in Serie A. Lo ha fatto con la maglia dell’Udinese. L’ex attaccante del Napoli ha segnato il gol del momentaneo 1-0 per la squadra di Gotti sul Sassuolo. La rete è stata realizzata al 42esimo. La partita è ancora in corso. Llorente è arrivato all’Udinese nel mercato di gennaio. È alla settima presenza con i friulani, la quinta da titolare. Il gol è stato pregevole. In area, un tocco di sinistro ad anticipare il difensore. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021)è tornato al gol in Serie A. Lo ha fatto con la. L’ex attaccante del Napoli ha segnato il gol del momentaneo 1-0 per la squadra di Gotti sul. La rete è stata realizzata al 42esimo. La partita è ancora in corso.è arrivato all’Udinese nel mercato di gennaio. È alla settima presenza con i friulani, la quinta da titolare. Il gol è stato pregevole. In area, un tocco di sinistro ad anticipare il difensore. L'articolo ilNapolista.

