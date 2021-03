Papà e mamma morti in un mese per covid. Lo strazio del figlio: 'Altro che banale influenza...' (Di sabato 6 marzo 2021) ' Ciao babbo, ciao mamma: Altro che banale influenza '. Professore perde i genitori in 5 giorni per il covid: morti Carlo Fiori ed Elvia Rosi , sorridenti solo un mese fa per il compleanno in famiglia. Leggi su leggo (Di sabato 6 marzo 2021) ' Ciao babbo, ciaoche'. Professore perde i genitori in 5 giorni per ilCarlo Fiori ed Elvia Rosi , sorridenti solo unfa per il compleanno in famiglia.

Koryn, ritrovata la ragazza di 14 anni scomparsa. La mamma e il papà: 'Grazie a tutti' La mamma e il papà di Koryn, che avevano subito lanciato appelli sul web, hanno reso noto di aver ritrovato la figlia: 'Ritrovata, grazie a tutti per l'aiuto'. Koryn ha raggiunto il padre nella casa ...

Koryn, ritrovata la ragazza di 14 anni scomparsa. La mamma e il papà: 'Grazie a tutti' La mamma e il papà di Koryn, che avevano subito lanciato appelli sul web, hanno reso noto di aver ritrovato la figlia: 'Ritrovata, grazie a tutti per l'aiuto'. Koryn ha raggiunto il padre nella casa ...