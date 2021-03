LIVE Strade Bianche 2021 in DIRETTA: Alaphilippe, Bernal e van der Poel si giocano il successo (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Strade Bianche FEMMINILE DALLE 9.15 16.14 Mancano 8 chilometri alla conclusione! 16.13 In tre adesso in testa: van der Poel, Alaphilippe e Bernal. I quattro inseguitori guidati da Van Aert si trovano a 13 secondi. 16.11 RIESCE A RIENTRARE Bernal! Progressione straordinaria del colombiano. 16.10 Si forma quindi questa coppia al comando: van der Poel-Alaphilippe. Sta provando a rientrare Bernal. 16.09 Attacco secco del campione olandese, è riuscito a rientrare alla grande Alaphlippe! 16.08 VAN DER Poel ATTACCA DECISO!! 16.07 Ultimo settore di sterrato: Le Tolfe. Si arriva fino al 13% di ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 9.15 16.14 Mancano 8 chilometri alla conclusione! 16.13 In tre adesso in testa: van der. I quattro inseguitori guidati da Van Aert si trovano a 13 secondi. 16.11 RIESCE A RIENTRARE! Progressione straordinaria del colombiano. 16.10 Si forma quindi questa coppia al comando: van der. Sta provando a rientrare. 16.09 Attacco secco del campione olandese, è riuscito a rientrare alla grande Alaphlippe! 16.08 VAN DERATTACCA DECISO!! 16.07 Ultimo settore di sterrato: Le Tolfe. Si arriva fino al 13% di ...

