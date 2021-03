Kena | Bridge Of Spirits avrà l' upgrade gratis da PS4 a PS5!

(Di sabato 6 marzo 2021) I possessori diOfper PS4 avranno la possibilità, in futuro, di effettuare l'gratuito alla versione PS5. A confermarlo è l'account Twitter ufficiale del gioco, rispondendo alla domanda di un fan. "Sono certa che abbiate già risposto a questo, ma... avremo l'gratuito alla versione PS5 se compriamo il gioco su PS4?" chiede l'utente Huzzi. "Certamente!" è la risposta, con tanto di cuoricino in coda. Decisamente un'ottima notizia per i possessori di console Sony. Ricordiamo cheOfè un'avventura d'azione dai forti elementi narrativi, che combina esplorazione e combattimenti frenetici. Nei panni di, i giocatori troveranno e formeranno una squadra di spiriti affascinanti, ...

hynerdit : #videogiochi #cinema #serietv #tech #movies #news #film #videogames #xbox #playstation #italia #italy KENA BRIDGE O… - Asgard_Hydra : Kena: Bridge of Spirits, upgrade gratuito da PS4 a PS5 confermato dagli autori - - infoitscienza : Kena: Bridge of Spirits, upgrade gratuito da PS4 a PS5 confermato dagli autori -

Ultime Notizie dalla rete : Kena Bridge

I possessori diOf Spirits per PS4 avranno la possibilità, in futuro, di effettuare l'upgrade gratuito alla versione PS5 . A confermarlo è l'account Twitter ufficiale del gioco, rispondendo alla domanda ...Uno dei titoli mostrati alla presentazione PlayStation 5 dello scorso giugnoof Spirits. Il gioco sarà cross - gen, e per quelli che non prenderanno PlayStation 5 subito ci sarà la possibilità di effettuare l'upgrade dalla PlayStation 4 Sul loro profilo Twitter ...Gli sviluppatori di Kena Bridge of Spirits annunciano che l'upgrade dalla versione Playstation 4 a quella Playstation 5 sarà gratuito.Kena Bridge of Spirits è sviluppato e prodotto da Ember Lab; lo stesso team ha parlato dell'upgrade PlayStation 5 sotto un post Twitter ...