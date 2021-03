JONATHAN DAVID | L’ASSO NELLA MANICA DEL LILLE

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 6 marzo 2021)ha deciso la gara del turno infrasettimanale di Ligue 1 traed Olympique Marsiglia con una dopppietta arrivata agli sgoccioli: l’attaccante canadese si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto in due occasioni, al 90? e al 90+2?, per regalare ai suoi tre punti pesantissimi in ottica titolo. Ma chi è? Parliamo di un calciatore canadese, nato a Brooklyn il 14 gennaio del 2000, dotato anche della cittadinanza statunitense. I suoi genitori sono di Haiti, 3 mesi dopo sua la nascita, avvenuta negli USA, l’intera famiglia si trasferiscecapitale isolana, Port-au-Prince. A 6 anni è la volta del Canada con il secondo spostamento, stavolta a Ottawa. Propriocittà canadese muove i primi passi nel calcio, militando nelle ...