De Zerbi | «Solo Berardi si prende delle responsabilità Mi dà fastidio molto la gara di oggi»

(Di sabato 6 marzo 2021) Roberto De, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Udinese. Le sue parole Roberto De, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Udinese. Le sue parole. MATCH – «E’ stata una partita simile alle altre. Mi dàladi. Il gioco è finalizzato per poi arrivare arsi unae invece a partenon l’ha presa nessuna. Nel primo tempo Traoré e Raspadori potevano farlo per la qualità che hanno. Già è difficile sullo 0-0, poi andando sotto con un gol così, con i difensori che toccano tante palle è che si dimenticano che hanno il numero 5 o 6 sulla schiena, è un rischio che abbiamo evitato tante ...

Advertising

sportface2016 : #UdineseSassuolo Roberto De Zerbi infastidito nel postpartita della sfida persa alla Dacia Arena - RBuonfantino : @napolimagazine un altro fallito della scuola Milan allenatori Roberto De Zerbi! Invece complimenti al Direttore Ma… - gallucciovince8 : @tuttonapoli de zerbi caccia la scienza solo con il napoli e quando vede bianconero si cale le mutande - Hair49gc1 : Quest'anno sia Cele che Zerbi per gli ingressi in finale hanno dovuto già digerire un rospetto, Cele poi interpella… - obiettivo2posto : @ValerioDiStef91 Sono la bestia nera del Sassuolo Da quando c'è De Zerbi, 6 partite, 3 vittorie Udinese e 3 paregg… -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi Solo

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA E CONTESTO Benchè pure il precedente turno si sia chiusolo ... siamo sicuri che sia Gotti che Denon si accontenteranno oggi di non farsi male. RISULTATI SERIE ...La rete èrinviata nel finale e costringerà Dea mandare in campo i titolarissimi: fuori i deludenti Raspadori e Traore, dentro Caputo e Djuricic, poi Defrel prende il posto di Ayhan e la ...Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Udinese. Le sue parole ...Con un gol per tempo l’Udinese stende il Sassuolo e ottiene la terza vittoria consecutiva in casa, confermando il brillante momento di forma. A lanciare i friulani sono le reti di Llorente nel primo t ...