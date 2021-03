Autovettura in fiamme a Taurano | indagini in corso

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Incendio di. Sono inaccertamenti per l’incendio che nella tarda serata di ieri ha interessato una Lancia Musa, parcheggiata sulla pubblica via. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per lee a spegnere le. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un vero e proprio raid è stato messo in atto da un pregiudicato di Avola che, la scorsa notte, dopo aver riempito alcune taniche di benzina, ha dato alledapprima un'in sosta e, subito dopo, l'ingresso di un negozio in centro. Una telefonata al 112 ha allertato gli uomini del Radiomobile della Compagnia di Noto che si sono messi ...... la scorsa notte, dopo aver riempito alcune taniche di benzina, ha dato alledapprima un'in sosta e, subito dopo, l'ingresso di un negozio in centro. Una telefonata al 112 ha ...Un furgone e un'auto distrutti dalle fiamme in ventiquattro ore e l'incubo della rappresaglia di camorra che ritorna dopo gli spari, le gambizzazioni e gli incendi al Rione Toiano contro ...Taurano (Av) – Incendio di autovettura. Sono in corso accertamenti per l’incendio che nella tarda serata di ieri ha interessato una Lancia Musa, parcheggiata sulla pubblica via. Sul posto sono interve ...